co|wana mit ADAC SimRacing Expo beauftragt

Am 15. und 16. September 2018 findet zum fünften Mal die ADAC Sim Expo auf dem Nürburgring statt. Da sich Veranstalter, der ADAC Mittelrhein, und der aktuelle Ausrichter, FW Freizeit- und Wirtschaftsdienst, eine Verstärkung und eine weitere Professionalisierung des Events wünschen haben sie die Fürther Full-Service-Agentur co|wana an Bord geholt. co|wana übernimmt erstmals Konzeption, Vertrieb und Aufbau für die gesamte Rahmenveranstaltung."Wir freuen uns mit co|wana die seltene Mischung aus Know-how im virtuellen Bereich und Benzin im Blut gefunden zu haben. Die ADAC SimRacing Expo 2018 wird auch dank dieser Kooperation den Erfolg der diesjährigen Veranstaltung bei weitem übertreffen", so Marc Hennerici, Leiter Sport und Event ADAC Mittelrhein. Und Michael Wamser, Geschäftsführer von co|wana, ergänzt: "Es ist eine große Freude für uns, Partner des ADAC Mittelrhein e.V. zu werden! Für ein Live-Event in dieser Größenordnung bringt mein Team genau die richtige Mischung aus Konzeptionsstärke und Tatkraft in Sachen Vertrieb und Eventausrichtung mit!"co|wana ist in der Gamesbranche unter anderem als Partner von Bethesda, Red Bull und Coolermaster bekannt. Das Tochterunternehmen media|lounge organisiert auf der gamescom unter anderem einen 1000 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstand.

