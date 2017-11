co|wana-GF Wamser: "Nicht reden. Machen."

In der Gamesbranche zählt co|wana zu den Agenturen, die eher leise Töne anschlagen. Doch bei den "Focus Wachstumschampions 2018" zählt nur eins: Umsatzentwicklung. Und die kann sich bei co|wana mehr als sehen lassen. Für die Liste haben die Zeitschrift Focus und Statista fast zwei Millionen Handelsregistereintragungen ausgewertet. In das Ranking kommen lediglich Firmen, die binnen von drei Jahren ihren Umsatz auf mindestens 1,8 Mio. Euro gesteigert haben. Diesen Wert erreicht co|wana locker.Nach eigenen Angaben stieg der Umsatz von 650.000 Euro im Jahr 2013 auf nun über acht Millionen Euro im vergangenen Jahr. Das entspricht einem Wachstum von 131 Prozent pro Jahr. Im "Focus"-Ranking belegt co|wana damit bundesweit Platz 32. In der Kategorie "Werbung, Marketing und Medien" liegen die Fürther sogar auf Rang fünf.Das Erfolgsgeheimnis der Franken liegt wohl im Pragmatismus. "Handwerk hatte schon immer goldenen Boden, wir liefern pünktlich und zuverlässig solide Arbeit für unsere Kunden", so Agenturinhaber und Geschäftsführer Michael Wamser, der sich im Tagesgeschäft nicht unbedingt in die Öffentlichkeit drängt. "Ich glaube, das macht den Erfolg. Nicht reden. Machen."co|wana wurde 2013 von Michael Wamser gegründet. Zum Kundenkreis gehören unter anderem Bethesda Softworks, Astragon Entertainment, Red Bull auch der ADAC Mittelrhein. Darüber hinaus ist das Unternehmen über die Tochter media|lounge im Messebau aktiv. Neben dem gleichnamigen Gemeinschaftsstand auf der gamescom realisiert das Unternehmen unter anderem auch die Auftritte von Games Bavaria und Travian Games.

