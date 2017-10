Club verpflichtet eSportler

Großansicht Michael Meeske (FCN), Daniel "Bubu" Butenko, Kai "Hensoo" Hense und Sebastian Seifert (FCN) (v.l.) (Bild: Daniel Marr/FCN) Michael Meeske (FCN), Daniel "Bubu" Butenko, Kai "Hensoo" Hense und Sebastian Seifert (FCN) (v.l.) (Bild: Daniel Marr/FCN)

Der Kreis der Sportvereine mit eSport-Abteilungen wächst weiter. Jüngster Zugang: Der 1. FC Nürnberg verpflichtet zwei " FIFA "-Spieler. Daniel "Bubu" Butenko und Kai "Hensoo" Hense treten ab sofort im Dress des fränkischen Traditionsvereins an. Der Club, wie der fränkische Verein in der Fußballwelt genannt wird, ist somit der erste Zweitligist, der in den digitalen Sport einsteigt."Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem Engagement vor allem die der digitalen Generation angehörenden jungen Fans ansprechen und zugleich Werbepartner von der Attraktivität und dem Potenzial von eSports überzeugen können", erklärt Michael Meeske, Kaufmännischer Vorstand des 1. FC Nürnberg.Die beiden eSportler werden den Club künftig bei nationalen und internationalen "FIFA18"-Turnieren vertreten. Der Verein will fortan auch eine Verknüpfung zwischen virtuellem und realem Sport vollziehen und beide Themen vernetzen. Innerhalb der Mannschaft des 1. FC Nürnberg gibt es begeisterte Gamer. Geplant sind gemeinsame Events, Turniere und PR-Termine von eSportlern und Fußballern.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen