Cloud-Gaming-Anbieter PlayGiga will mit B2B-Service nach Deutschland

Großansicht Javier Polo, CEO bei PlayGiga Javier Polo, CEO bei PlayGiga

Das spanischen Startup PlayGiga unternimmt einen neuerlichen Anlauf, Cloud-Gaming zum Durchbruch zu verhelfen. Nach dem Markstart bei TIM in Italien und mit der Turner Group in Lateinamerika will die Firma ihre Dienstleistung demnächst auch in Deutschland anbieten.Im Gegensatz zu Systemen wie PlayStation Now oder GeForce Now vermarkten die Spanier aber nicht direkt an den Endkonsumenten. PlayGiga wird als White-Label-Lösung für Business-Kunden angeboten. Internetanbieter und Medienkonzerne können das System in ihre bestehenden Plattformen einbinden und dann unter eigenem Namen vermarktet. In Italien beispielsweise wird der Service von der italienischen Telekom TIM unter den Namen TIM GAMES für fünf Euro pro Monat angeboten."Wir haben gesehen, wie sich die Musik-, Film- und TV-Branche durch On-Demand-Dienste nachhaltig verändert hat, und wir glauben, dass dies nun auch zunehmend für die globale Spieleindustrie zutreffen wird, da uns Streaming im Alltag immer öfter begegnet", sagt Javier Polo, CEO bei PlayGiga. "Während On-Demand-Dienste für Video und Musik allerdings meist noch mit traditionellen Vertriebskanälen konkurrieren, sehen wir den Bereich Videospiele als weitaus gegensätzlicher an, da Cloud-Gaming ein ganz neues Publikum erreichen kann."Über 150 Spiele umfasst das Portfolio von PlayGiga aktuell. Mit 40 Publishern schloss der Anbieter bereits Lizensierungsvereinbarungen, darunter Namen wie Square Enix, Capcom, Disney oder Sega. Mit seinem Spieleangebot richtet sich PlayGiga laut eigener Aussage in erster Linie an Familien und zielt weniger auf Core-Gamer ab wie andere Angebote.

Quelle: GamesMarkt.de

