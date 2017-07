Clash of Realities startet Anmeldephase

Ab sofort nehmen die Organisatoren der Clash of Realities Anmeldungen für die künstlerisch-wissenschaftliche Forschungskonferenz entgegen. Diese findet in diesem Jahr vom 6. bis 8. November statt. Gleichzeitig wurden erste Namen hochkarätiger Speaker bekannt, die ihre Teilnahme zusagten. So eröffnet am 6. November Prof. Dr. Karen Collins von der University of Waterloo (Kanada) die Konferenz mit einer Abend-Keynote zu "Artistic Approaches to Music and Sound".Für die Summits am darauffolgenden Tag sind bereits folgende Sprecher bestätigt: Prof. Dr. Nick Montfort, Associate Professor am Massachusetts Institute for Technology (MIT), Sam Barlow, Autor und Designer von "Her Story" sowie dreier "Silent Hill"-Spiele, Prof. Dr. Robin Curtis, Filmemacherin, Kuratorin und Professorin für Media/Cultural Studies an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und Prof. Dr. Jennifer Jenson, Direktorin des Instituts für Digitales Lernen und Professorin für Pädagogik und Technologie an der York University (Kanada)."Wir konnten in diesem Jahr bereits zu einem frühen Zeitpunkt viele international renommierte Expertinnen und Experten gewinnen, die die diesjährige Konferenz zu einem ganz besonderen Ereignis machen werden", so Prof. Dr. Gundolf S. Freyermuth, Ko-Vorsitzender des Program-Boards und Ko-Direktor des Cologne Game Lab.

Quelle: GamesMarkt.de

