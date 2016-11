Clash of Realities 2016 eröffnet

Großansicht V.l.: Game Designer Eric Zimmerman (NYU Game Center), Prof. Dr. Gundolf S. Freyermuth (TH Köln/Cologne Game Lab), Prof. Olivier Faron (CNAM, Paris), Prof. Stéphane Natkin (CNAM, Paris), Prof. Björn Bartholdy (TH Köln/Cologne Game Lab), Petra Müller (Film- und Medienstiftung NRW), Prof. Dr. Thomas Becker (TH Köln). V.l.: Game Designer Eric Zimmerman (NYU Game Center), Prof. Dr. Gundolf S. Freyermuth (TH Köln/Cologne Game Lab), Prof. Olivier Faron (CNAM, Paris), Prof. Stéphane Natkin (CNAM, Paris), Prof. Björn Bartholdy (TH Köln/Cologne Game Lab), Petra Müller (Film- und Medienstiftung NRW), Prof. Dr. Thomas Becker (TH Köln).

Zum mittlerweile siebten Mal richtet das Cologne Game Lab die künstlerisch-wissenschaftliche Forschungskonferenz Clash of Realities aus. Gestern wurde die Tagung offiziell eröffnet. Erneut tauschen sich unter anderen Game-Designer und -Theoretiker, Künstler und Pädagogen zu digitalen Spielen aus. Während der drei Tage sprechen sie über die gesellschaftliche Wahrnehmung von Spielen, medienethische Probleme und die Vermittlung von "Game Literacy".Zu Beginn der Konferenz besiegelte das Cologne Game Lab der TH Köln eine Bildungspartnerschaft mit der CNAM Paris. Im Anschluss eröffnete Game-Designer Eric Zimmerman die Konferenz mit einer Lecture-Performance. In den kommenden Tagen erwarten die Teilnehmer Diskussionsrunden, Projektpräsentationen und Workshops, die in sechs Themenblöcken einen ebenso kritisch-analytischen wie künstlerisch avancierten Umgang mit digitalen Spielen befördern wollen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen