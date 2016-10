CI Games verschiebt "Sniper: Ghost Warrior 3"

Großansicht Schon wieder verschiebt sich der dritte Teil der "Ghost Warrior"-Reihe vom Entwickler CI Games um einige Monate Schon wieder verschiebt sich der dritte Teil der "Ghost Warrior"-Reihe vom Entwickler CI Games um einige Monate

Der polnische Entwickler und Publisher CI Games gibt heute bekannt, dass sich der Release von " Sniper: Ghost Warrior 3 " verschiebt. Neues Erscheinungsdatum für den First-Person-Shooter, der hierzulande von Koch Media für PC, Xbox One und Playstation 4 vertrieben wird, ist der 4. April 2017. Nach einigen Hands-on-Events und entsprechendem Feedback der Tester und der Fans, habe man entschieden, dem Titel noch etwas Zeit für die Optimierung zu geben, heißt es von Seiten des Publishers."Wir arbeiten an einem ehrgeizigen Spiel und benötigen nun noch einige weitere Monate um sicherzustellen, dass es den Ansprüchen und Erwartungen der Fans standhalten wird", sagt Marek Tymiñski, CEO von CI Games . "Unser Ziel ist zudem, dass 'Sniper: Ghost Warrior 3' auf allen Plattformen reibungslos läuft und aktuell haben wir noch wichtige Arbeit zu leisten, um das Spiel dahingehend zu optimieren. Dies ist unser größtes Projekt, an dem wir bisher gearbeitet haben, und das gesamte Team arbeitet sehr engagiert, um der Gesamterfahrung den notwendigen Feinschliff zu geben. Ich hoffe sehr, dass jeder Verständnis für unsere Entscheidung aufbringen kann und die extra Zeit noch warten wird, um später das Spiel erleben zu können, von dem wir begeistert sind und das unsere IP sowie das 'Sniper'-Genre als Ganzes neu definieren wird. Dies ist ein Neuanfang für das 'Sniper: Ghost Warrior'-Franchise."Damit ändert sich das Release-Datum des Titels bereits zum zweiten Mal. Ursprünglich sollte der Titel noch 2016 erscheinen und wurde anschließend auf Januar 2017 verschoben.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen