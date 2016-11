Charts: Traktor schlägt Panzer

Die aktuellen deutschen GfK-Verkaufscharts zeigen, dass Spieler die Ruhe des Landlebens dem Trubel auf dem Schlachtfeld vorziehen. Auf dem PC herrschen die Traktoren des " Landwirtschafts-Simulator 17 " nämlich mit der Standard- und der Collector's Edition über Platz eins und zwei der Charts, während die Panzer von " Battlefield 1 " den Rückzug auf Rang drei antreten müssen. Selbst EAs zweiter Actionfeuerwerk " Titanfall 2 " schafft es nur knapp in die Top 5.Auf den Konsolen bleibt " Battlefield 1 " aber an der Spitze der PS4- und Xbox-One-Charts, knapp vor der Neuauflage " The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition ", die mit einem sehr guten Start direkt auf beiden Plattformen Platz zwei einnimmt.

Quelle: GamesMarkt.de

