Charts: "Resident Evil 7" dominiert

Der erste Monat des neuen Jahres ist schon wieder vorbei - was bleibt sind die erfolgreichsten deutschen PC- und Konsolenspiele im Januar, die der BIU mit der GfK ermittelt und jetzt präsentierte. Ganz vorne dabei im neuen Jahr ist der Grusel-Hit " Resident Evil 7: Biohazard ", der neben einem BIU Sales Award in Gold auch die Goldmedaille in den Charts erhält. Zweiter Neueinsteiger in der Liste der Top-20 ist " Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue ". Die Vorfreude der Fans auf den dritten Teil der "Kingdom Hearts"-Reihe beflügelt das Rollenspiel und bringt ihm den zehnten Platz.Ansonsten bleiben die Januar-Charts weitgehend frei von neuen Spielen. Ungebrochen stark zeigt sich Anfang 2017 wieder " Grand Theft Auto V ". Im Vergleich zum Vormonat verschlägt es den Dauerbrenner von Platz 5 direkt hinter "Resident Evil" auf die Zwei. Auch 2K macht mit " Mafia III " gleich mehrere Plätze gut und landet auf Rang 7. Weit abgeschlagen ist hingegen " Final Fantasy XV ". Nach dem erfolgreichen Start im Vormonat fällt der Titel von der Silbermedaille auf Platz 14.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen