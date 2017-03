Charts: "For Honor" triumphiert

"For Honor" (NEU) "Resident Evil 7: Biohazard" (1) "Grand Theft Auto V" (2) "Fifa 17" (3) "Battlefield 1" (4) "Hitman: The Complete First Seasion" (NEU) "Poochy und Yoshi´s Wolly World" (NEU) "Madden NFL 17" (20) "Call of Duty: Infinite Warfare" (5) "Sniper Elite 4" (NEU) "Minecraft" (9) "Nioh" (NEU) "Mafia III" (7) "Landwirtschafts-Simulator 17" (11) "Super Mario Maker" (12) "Pokémon Sonne" (8) "Call of Duty: Black Ops III" (17) "Need for Speed" (NEU) "Rocket League" (NEU) "Pokémon Mond" (13)

Die erfolgreichsten deutschen PC- und Konsolenspiele im zweiten Monat des noch jungen Spielejahres haben einen neuen Thronfolger. Wie der BIU zusammen mit der GfK ermittelt hat, übernimmt das Schwertkampf-Actionspiel " For Honor " auf Anhieb die Februar-Führung und verdrängt Capcoms Horror-Hit " Resident Evil 7 "auf den zweiten Platz.Ebenfalls neu dabei in den Top 20 ist die Komplett-Edition von " Hitman: The Complete First Seasion ", die sich auf Platz sechs einreiht, dicht gefolgt von Nintendos " Poochy und Yoshi´s Wolly World ". Die knuffige 3DS-Portierung des WiiU-Erfolgs klettert auf Platz sieben und platziert sich damit etwas besser als " Sniper Elite 4 ". Der vierte Teil der Reihe schafft es als Neueinsteiger auf die Zehn. Zwei Ränge darunter steigt der Sony-Exklusivtitel " Nioh " in die Top 20 ein.Überraschender Aufsteiger des Monats ist " Madden NFL 17 ". Die American-Football-Simulation bekommt, durch den Super Bowl Anfang Februar, noch einmal ordentlich Rückenwind und springt von Platz 20 auf die Acht.

Quelle: GamesMarkt.de

