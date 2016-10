Charts: "Fifa 17" - Hinten steht die Null

Es gibt einen eindeutigen Gewinn bei den deutschen Computerspielecharts in dieser Woche. Wie der GfK ermittelt hat, spielt sich Neueinsteiger " Fifa 17 " auf PC, PlayStation 4, Xbox One, Playstation 3 und Xbox 360 auf Anhieb an die Spitze der Verkaufscharts. Auf dem PC holt sich " World of Warcraft: Legion " den zweiten Platz, während sich auf den Konsolen " Grand Theft Auto V "(PS4) und " Forza Horizon 3 "(Xbox One) jeweils mit der Silbermedaille begnügen müssen.Für die älteren Plattform-Generationen positionieren sich " PES 2017 " (PS3) und " Minecraft " (Xbox 360) hinter dem Tabellenführer "Fifa". Die Konsolenversion des Strategie-Hits " XCOM 2 " kommt nach der Veröffentlichung im September gut an. Die Alienjäger kämpfen sich auf Rang drei der PS4-Charts und sichern sich außerdem noch Platz vier auf der Xbox One.

Quelle: GamesMarkt.de

