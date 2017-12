Charity-Sale bei HandyGames

Anlässlich des Charity-Livestream " Friendly Fire " richtet auch HandyGames eine Aktion für den guten Zweck ein. Während des Events spendet das fränkische Unternehmen die Erlöse aus dem Verkauf seine Games an die gleichen Einrichtungen wie die Macher von "Friendly Fire". Rund 30 Produkte von HandyGames sind Teil der Aktion. Größtenteils handelt es sich um Spiele für iOS- und Android-Plattformen, aber auch die Einnahmen des Switch-Titels "Aces of the Luftwaffe - Squadron" werden gespendet."Friendly Fire" startet am 2. Dezember um 15 Uhr und geht 24 Stunden. Die Aktion ist ein Zusammenschluss zahlreicher reichweitenstarker Youtuber, die heuer bereits zum dritten Mal stattfindet. Während des Spendenmarathons wird Geld für wohltätige Vereine gesammelt. Die Einnahmen von HandyGames fließen direkt an die Wohltätigkeitsorganisationen und werden nicht zunächst an die "Friendly Fire"-Organisatoren ausgezahlt.

Quelle: GamesMarkt.de

