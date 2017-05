Charity-Livestream auf der RCP

Am 27. und 28. Mai findet in Köln die Role Play Convention 2017 statt. Erstmals wird es im Rahmen der Messe einen Livestream für wohltätigte Zwecke geben. Dank eines Schulterschlusses des YouTube-Kanals Letsplay4Charity, der Berliner Firma Freaks 4U Gaming und den Ausrichtern der Role Play Convention wird 18 Stunden live aus den Messehallen mit dem Publikum vor Ort gesendet. Die Veranstalter kündigen ein abwechslungsreiches Programm aus Entwickler-Interviews, Live-Spielesessions und Besuche von Messegästen und Influencern auf der Bühne. Moderiert wird der Stream von den bekannten eSports-Moderatoren Nico "grUmm3l" Wendt und Maurice "Mori" Lange.Der Spendenstream wird das Geschehen von der RPC live auf YouTube übertragen und zielt darauf ab, möglichst viele Spendengelder über PayPal zugunsten der folgenden Organisationen zu sammeln: Ärzte ohne Grenzen e.V., Brotzeit e.V., Straßenkinder e.V. und Gaming-Aid e.V.."Wir möchten zum einen dem Publikum vor Ort eine Abwechslung vom Stand- und Unterhaltungskonzept der Messe bieten, beziehungsweise den Online-Zuschauern das Wohnzimmerfeeling der RPC nach Hause bringen und zum anderen für vier großartige gemeinnützige Vereine im Live-Spendenstream eine möglichst große Summe an Spenden einsammeln", sagt Andre Kuschel , Head of RPC. Ingo Horn , Gründer von Gaming-Aid und Initiator von Letsplay4Charity, ergänzt: "Bereits nach den ersten Gesprächen mit der RPC über die Idee und Ausrichtung eines Live-Events von Letsplay4Charity war allen Beteiligten klar, dass wir hier Teil einer grandiosen Idee sein wollen. Wir hoffen für die Branche und natürlich auch für das Publikum vor Ort sowie die Online-Zuschauern, mit vielen überraschenden Gästen ein neues Kapitel im Bereich der YouTube Unterhaltung aufschlagen zu können."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen