Cevat Yerli gibt operative Verantwortung bei Crytek an seine Brüder ab

Großansicht Gründer und lange Jahre das Spitzentrio von Crytek (v.l.): Faruk Yerli, Cevat Yerli und Avni Yerli Gründer und lange Jahre das Spitzentrio von Crytek (v.l.): Faruk Yerli, Cevat Yerli und Avni Yerli

Führungswechsel bei Crytek. Das Frankfurter Entwicklerstudio hat ein neues Topmanagement. Cevat Yerli, Gründer und seit vielen Jahren CEO des Unternehmens, ist von seinem operativen Posten zurückgetreten. Als "strategischer Shareholder" bleibt Cevat Yerli dem Unternehmen, das er mit seinen Brüdern gründete und aufbaute, erhalten. Diese übernehmen auch seine bisherigen Aufgaben. Avni Yerli und Faruk Yerli agieren dabei gemeinsam als CEOs.Dem Personalwechsel voraus ging eine Phase des Umbruchs. Crytek hatte sich aus wirtschaftlichen Gründen neu ausrichten müssen und in Zuge dessen von verschiedenen Standorten getrennt. Aktuell entwickelt Crytek die Cryengine sowie zuletzt den Titel "Hunt: Showdown" in Frankfurt und Kiew. In Istanbul ist Crytek weiterhin für den Betrieb von "Warface" in der Türkei verantwortlich. Nach Unternehmensangaben konnte Crytek im Herbst 2017 zudem ein Investment sichern, wodurch das für künftiges Wachstum notwendige Kapital eingeholt werden konnte.

Quelle: GamesMarkt.de

