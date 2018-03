"Catan" nun auch in VR erlebbar

"Die Siedler von Catan" ist eines der weltweit erfolgreichsten Brettspiele. Entwickler wurde es vom Deutschen Klaus Teuber. 1995 erschien die erste Auflage im Brettspieleverlag Kosmos. Es wurde in 20 Sprachen übersetzt und wurde in über 40 Ländern 22 Millionen Mal verkauft. Mittlerweile gibt es auch zahlreiche Games-Umsetzungen. Nun gesellt sich auch eine Version für Virtual-Reality-Brillen hinzu."Catan VR" wird vom französischen Publisher Asmodee Digital vertrieben, die auf Brettspielumsetzungen spezialisiert sind. Es wurde in Zusammenarbeit mit Schöpfer Teuber und seinem Sohn Benjamin vom US-Studio Experiment 7 entwickelt. "Catan VR" ist ab sofort für 14,99 Euro im Oculus Store und für 9,99 Euro für Samsung Gear VR erhältlich.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen