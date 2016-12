Casual Connect gibt Programm bekannt

Die Sprecher und das Programm für die Casual Connect Europe 2017 stehen fest. Für die nächste Ausgabe der internationalen Fachtagung, die vom 7. bis zum 9. Februar erstmals in Berlin stattfindet, versprechen die Veranstalter der Casual Games Association über 125 Sprecher aus der Branche. Darunter finden sich mit Chet Faliszek, Developer bei Valve , Debbie Bestwick, CEO von Team 17 ,oder Mohamed Fadl, Head of Global eSports bei Wargaming.net , viele hochkarätige Sprecher unter anderem auch von Firmen wie Google Flaregames oder Hasbro.Die Vorträge selbst kommen aus Themengebieten wie Finanzierung, Daten und Analyse, eSport, Design und Entwicklung oder auch Augmented und Virtual Reality. Außerdem werden während der Messe erneut die Indie Prize Awards an herausragende Indie-Studios und deren Projekte verliehen.Den genauen Programmplaner zu allen Vorträgen sowie die vollständige Auflistung der Speaker finden Sie hier

Quelle: GamesMarkt.de

