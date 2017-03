Casual Connect gibt neue Standorte für Konferenzen bekannt

Großansicht Jessica Tams, CEO Casual Games Association Jessica Tams, CEO Casual Games Association

Die Casual Games Association (CGA), Organisatorin der Konferenzen der Marke Casual Connect, hat einige Änderungen hinsichtlich der Städte bekannt gegeben, in denen die Konferenzen in diesem Jahr stattfinden. Die Änderungen kommen nicht überraschend. Bereits nach der diesjährigen Casual Connect Europe in Berlin sagte die CGA, dass das Event 2018 in London stattfinden wird. Im Gespräch mit GamesMarkt sagte CGA-Geschäftsführerin Jessica Tams, dass die Casual Connect Europe 2019 wieder in Amsterdam stattfinden soll die anderen Events an. Die wurden nun bestätigt.So wird die Casual Connect USA , die bisher in San Francisco stattfand, 2017 in Seattle durchgeführt. 2018 geht es dann ins Disneyland Hotel nach Californien. 2019 ist das Comeback in San Francisco geplant. Die Casual Connect Asia bleibt in diesem Jahr noch einmal in Singapur. 2018 geht es dann nach Hong Kong. Last not least findet in diesem Jahr auch wieder eine zusätzliche Casual Connect in Kiew statt. Sie zieht 2018 nach Tel Aviv weiter, wo bereits im vergangenen Jahr ein solches Zusatzevent stattfand.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen