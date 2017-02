Casual Connect Europe zieht weiter nach London

Großansicht 2018 findet die Casual Connect Europe in London statt 2018 findet die Casual Connect Europe in London statt

Die Casual Connect Europe 2018 findet in der britischen Hauptstadt London statt. Das gaben die Veranstalter im Rahmen der Abschlussmeldung bekannt. Der Grund für den Umzug nach nur einem Jahr hat aber wohl nichts damit zu tun, dass das Besucherziel von rund 2000 in Berlin nicht ganz erreicht wurde. Stattdessen steckt eine neue Strategie der Casual Games Association dahinter, die auch bei der Casual Connect America umgesetzt wird.Verbands- und Konferenzchefin Jessica Tams deutete diese bereits im Januar gegenüber GamesMarkt an: "Wir werden unsere Konferenzen in Europa und den USA künftig regelmäßig zwischen verschiedenen Städten rotieren lassen", so tams. Man sei dabei offen für Feedback der Besucher, welche Städte angesteuert werden. Bei der Casual Connect America steht bereits fest, dass sie Abstecher nach Seattle und Disneyland machen wird, ehe es wieder zurück nach San Francisco geht.Und die Casual Connect Europe? "Wir freuen uns bereits auf London in 2018 sowie die Rückkehr nach Deutschland in 2020", so Tams. Ob es bei der Rückkehr nach Deuschland aber wieder nach Berlin geht, nach Hamburg, wo die Casual Connect schon einmal über Jahre gastierte, oder an einen ganz anderen Standort, scheint noch nicht festzustehen.Und auch die Location für 2019 ist wohl noch nicht fix. Da Tams im vergangenen Jahr aber auch eine Rückkehr nach Amsterdam in Aussicht stellte, dürfte die holländische Metropole durchaus ein aussichtsreicher Kandidat sein. Dort begann 2005 einst auch die bewegte Historie der Casual Connect Europe.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen