Casual Connect Europe startet Einreichungsphase für Indie Prize

Großansicht Beim Indie Prize Showcase auf der Casual Connect Europe präsentieren Indies aus aller Welt ihre Produkte (Bild: Casual Games Association/Archivbild) Beim Indie Prize Showcase auf der Casual Connect Europe präsentieren Indies aus aller Welt ihre Produkte (Bild: Casual Games Association/Archivbild)

Die Casual Connect Europe gastiert 2017 erstmals in Berlin. Und auch in der deutschen Hauptstadt wird der Indie Prize Showcase eines der zentralen Angebote bei dem Event sein. Über 100 unabhändige Spieleentwickler aus 50 Ländern werden sich erfahrungsgemäß um eine Teilnahme am Indie Prize-Förderprogramm bewerben. Den ausgewählten Entwicklern bietet die Casual Connect Association als Veranstalterin der Konferenz zwei All-Access-Pässe, einen kostenlosen Stand in der Indie Prize Arena sowie kostenfreie Unterkunft für die Dauer der Konferenz.Die Casual Connect Europe findet vom 7. bis 9. Februar 2017 in Berlin statt. Die Frist zur Einreichung von Produkten für den Indie Prize Showcase endet am 5. Dezember."Der Indie Showcase ist nicht nur eine einzigartige Möglichkeit für Entwickler, ihre Spiele Publishern und Branchenentscheidern zu zeigen, sondern auch ein hervorragendes Forum, um Ideen auszutauschen und mit hunderten Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen", so Yuliya Moshkaryova, Direktorin des Indie Prize.

Quelle: GamesMarkt.de

