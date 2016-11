Casual Connect Europe erwartet 2000 Besucher

Vom 7. bis zu 9. Februar findet die nächste Casual Connect Europe statt. Und nach einer Pause von drei Jahren in Amsterdam kehrt die Messe wieder zurück nach Deutschland. Statt in die Hansestadt Hamburg geht es nun allerdings in die Hauptstadt, besser gesagt in die Station Berlin. Dort fand 2016 bereits die Entwicklerkonferenz Quo Vadis statt. Bei der Casual Connect Europe erwarten die Besucher Vorträge von rund 170 internationalen Rednern. Diese werden in vier Hallen stattfinden und in insgesamt neun thematisch verschiedene Tracks unterteilt. Zudem sollen rund 120 Indie-Teams ihre Produkte im Rahmen des Indie Prize Showcase präsentieren. Insgesamt erwarten die Organisatoren rund 2000 Besucher zur Casual Connect Europe 2017."Wir freuen uns sehr darüber, wieder zurück in Deutschland zu sein und die Casual Connect kommendes Jahr in Berlin auszurichten", sagte Jessica Tams, Managing Director der Casual Games Associaton. "Die Besucher können sich auf Vorträge von Rednern aus aller Welt freuen und Talente aus ganz Europa entdecken."

