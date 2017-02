Casual Connect Europe bleibt hinter den eigenen Erwartungen

Großansicht Zählte 1800 Besucher: Die Casual Connect Europe 2017 in Berlin Zählte 1800 Besucher: Die Casual Connect Europe 2017 in Berlin

Vom 7. bis 9. Februar debütierte die Casual Connect Europe in Berlin und 125 internationale Redner machten die Konferenz zu einem lohnenswerten Ziel für Mitarbeiter der Gamesbranche. Rund 1800 Besucher folgtem dem Ruf der Veranstalter und damit etwas weniger als im Vorjahr und als die Organisatoren eigentlich erwartet hatten. 2016 kamen rund 2000 Branchenvertreter nach Amsterdam und die Organisatoren hofften eigentlich auf ein Ergebnis in ähnlicher Größenordnung.Enttäuscht über das knappe Vorbeischrammen an der eigenen Zielsetzung waren die Veranstalter aber nicht: "Auch dieses Jahr brachte die Casual Connect Europe führende Vertreter der Gamesbranche zusammen", so Jessica Tams von der Casual Games Association, Trägerin der Casual Connect Konferenzen. "Das Event war ein voller Erfolg."Eines der Highlights war die Verleihung der Indie Prize Awards , bei denen unter anderem das Münchner Studio Mimimi gewann.

Quelle: GamesMarkt.de

