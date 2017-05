Casual Connect Asia endet erfolgreich

Großansicht Zur Casual Connect Asia erschienen rund 1200 Fachbesucher aus der ganzen Welt Zur Casual Connect Asia erschienen rund 1200 Fachbesucher aus der ganzen Welt

Vom 16. bis zum 18. Mai fand in Singapur die Casual Connect Asia statt. Nach dem Abschluss der mittlerweile 40. internationalen Fachmesse der Casual Games Association (CGA) ziehen die Veranstalter ein zufriedenes Fazit. Insgesamt besuchten die Konferenz über 1200 Fachbesucher und 120 Sprecher. Damit blieben die Besucherzahlen der asiatischen Konferenz hinter denen der europäischen Casual Connect. Die lockte Anfang des Jahres rund 1800 Gäste an Bei der Verleihung des Indie Prize Awards, der traditionell im Rahmen der Casual Connect stattfindet, ging das einzige nominierte deutsche Team leer aus. Entwickler Jumpsuit Entertainment war mit seinem Spiel "She Remembered Caterpillars" in der Kategorie Best Kids and Family Game nominiert.

Quelle: GamesMarkt.de

