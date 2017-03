Caseking kauft GlobalData

Der Online-Händler Caseking, bekannt auch in Gamer-Kreisen für außergewöhnliche Hardware und Zubehör, setzt seine Europa-Expansion fort. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde jetzt GlobalData als neues Mitglied in der Caseking-Unternehmensgruppe begrüßt. Details zum Kauf gab Caseking nicht bekannt. GlobalData ist ein Händler mit 23 Mitarbeitern in Portugal und gilt als Anlaufstelle für Gamer und Hardwarefans. Neben dem Onlinehandel betreibt GlobalData auch zwei Ladengeschäfte in Porto und Lissabon.Zur Caseking-Gruppe gehören www.caseking.de sowie die Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.kellytech.hu (Ungarn) und www.globaldata.pt. Zudem unterhält das Unternehemn regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan."Mit der Eingliederung von GlobalData in die Caseking-Gruppe haben wir in ein fortschrittliches und sehr gut harmonierendes Unternehmen investiert, das in seinem Markt bereits hohe Bekanntheit aufweist und weiteres Wachstumspotenzial aufzeigt. Caseking freut sich sehr darauf, gemeinsam mit der Belegschaft von GlobalData die Zukunft im Hardware-Fachhandel zu gestalten und das Markenimage aktiv auf die nächste Ebene zu bringen", so Toni Sonn, CEO Caseking Gruppe.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen