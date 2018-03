Capcoms Monster-Verkäufe

" ist ein riesen Erfolg für Publisher Capcom. Mit mittlerweile überausgelieferten Spielen weltweit auf der PlayStation 4 und Xbox One ist "World" das meistverkaufte Spiel in der Geschichte von Capcom. "Monster Hunter" überholt damit sogar "Resident Evil 5", das bisher rund 7,3 Mio. Mal ausgeliefert wurde. | Quelle: capcom Zum Start des neuen Monats bleibt bei dender GfK vieles beim Alten. Mit "FIFA 18" an der Spitze, gefolgt von "Grand Theft Auto V" und "Call of Duty. WWII" bleibt das Siegertreppchen in dieser Woche vollkommen unangetastet. Der große Newcomer der "" fällt nur eine Woche nach Verkaufsstart bereits wieder auf Platz 17 ab. | Quelle: chart-track.uk Rovios Head of Games. Laut eines Statements des finnischen Entwicklers verlässt der Chef der Gamesabteilung seinen Posten aus "persönlichen Gründen". | Quelle: rovio

Quelle: GamesMarkt.de

