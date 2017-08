Capcom schickt "RE Revelations" auf die Switch

Großansicht Erscheint 2017 auch für Nintendo Switch: "Resident Evil Revelations 2" Erscheint 2017 auch für Nintendo Switch: "Resident Evil Revelations 2"

"Resident Evil Revelations" erscheint in Deutschland am 29. August für PlayStation 4 und Xbox One. Damit hat Publisher Capcom den Retail-Release der überarbeiteten Next-Gen-Version nicht nur bestätigt, sondern gut zwei Wochen vor die bisherige Planung vorgezogen. Zugleich kündigten die Hamburger auch das Debüt der "Resident Evil"-Marke für Nintendo Switch an. Noch im Lauf des Jahres sollen sowohl "Resident Evil Revelations" als auch "Resident Evil Revelations 2" für die neue Nintendo-Konsolen erscheinen. Für die Switch ist die Ankündigung insofern wichtig, da Capcom das eher familienorientierte Software-Spektrum der Konsole im Erwachsenenbereich verstärkt.

Quelle: GamesMarkt.de

