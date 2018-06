Capcom gibt VÖ für neues "Resident Evil 2" bekannt

Unter dem Schirm der Sony Interactive Entertainment (SIE)-E3-Pressekonferenz kündigte Capcom, 20 Jahre nach Erscheinen des Originalspiels, offiziell das Erscheinungsdatum seines Remakes des Horror-Klassikers "Resident Evil 2" an. Das Survival-Game trug damals maßgeblich zur Genredefinition bei. Nun haben die Entwickler "Resident Evil 2" gänzlich neu erschaffen und modernisiert. Veröffentlicht wird das Spiel am 25. Januar 2019 für Konsolen und PC."Als wir 2015 mit der 'We Do It'-Kampagne Resident Evil 2 ankündigten, waren wir vom Feedback von Fans und Presse überwältigt. Wir haben alles daran gesetzt, der Welt in dieser Woche das neue Spiel vorzustellen. Wir möchten Fans zeigen, wie diese Neuinterpretation von "Resident Evil 2" nicht nur die Magie des beliebten Originals einfängt, sondern darüber hinaus eine noch tiefere Erfahrung bietet," sagt Capcom Producer Yoshiaki Hirabayashi.Capcom setzt in diesem Jahr vor allem auf seine bereits etablierten und großen Marken. Die "Resident Evil" Reihe ist, mit weltweit über 83 Millionen verkauften Spielen, neben "Street Fighter" und "Monster Hunter" eins seiner Top-Franchises. Erst am Samstag wurde im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz schon "Devil May Cry 5" angekündigt

Quelle: GamesMarkt.de

