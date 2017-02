Capcom bringt "Dead Rising 4" auf PC in den Handel

Nachdem der Rest der Welt bereits seit Dezember letzten Jahres " Dead Rising 4 " im Handel kaufen kann, erscheint am 28. Februar auch in Deutschland die Xbox-One-Version. Jetzt bestätigt Publisher Capcom , dass auch die PC-Version am 14. März europaweit als Box in den Handel kommen soll. Zusätzlich erscheint der Titel auf der Vertriebsplattform Steam."Dead Rising 4" ist in Deutschland bereits seit Ende Januar digital für Xbox One und Windows erhältlich. Der Zombie-Titel erhielt erst knapp zwei Monate nach Release hierzulande die USK-Freigabe "Ab 18".

Quelle: GamesMarkt.de

