Busunternehmen verkauft Kombitickets für gamescom

Das Leipziger Busunternehmen Eurotouring bietet in Zusammenarbeit mit der Koelnmesse Kombitickets für die gamescom an. Im Preis sind die An- und Abreise im Reisebus sowie ein Tagesticket für die Messe inbegriffen. Das Angebot gilt nur für den Messesamstag (25. August) und wird für 15 deutsche Städte angeboten. Laut Webseite von Eurotouring sind aber nur noch Tickets für Fahrten aus Frankfurt, München, Nürnberg und Würzburg verfügbar.Die Preise für die Kombitickets beginnen bei 50 Euro. Aus Frankfurt werden beispielsweise 54 Euro fällig, gamescom-Besucher aus München müssen sogar aufgrund der weiteren Anreise 94 Euro pro Person bezahlen.

Quelle: GamesMarkt.de

