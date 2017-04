Bust verstärkt wildcard

Die Agenturgruppe wildcard verstärkt sich weiter, diesmal im Bereich Bewegtbild. Christopher Bust verantwortet bereits seit März als Creative Director die gestalterische Leitung der Bewegtbild-Konzeption und -Produktion am Standort Köln. Er berichtet direkt an Geschäftsführer und Leiter der Film-Unit Jens Gronek.Christopher Bust ist seit 2001 im Filmgeschäft tätig. Er entwickelte unter anderem für Constantin, Filmpool, Grundy Entertainment und Endemol verschiedene Formate und Produkte. "Für mich ist das Kreative im Film und in der Grafik ein ständiger Antrieb und vor allem großer Spaßfaktor in meinem Job. Ich liebe die Vermischung von filmischem Erzählen und produktorientiertem Denken, mit denen ich die Kunden immer wieder überraschen kann."

