Business Networking auf dem gamescom city festival

Großansicht gamescom city festival 2017 (Bild: Koelnmesse) gamescom city festival 2017 (Bild: Koelnmesse)

Auch in diesem Jahr endet das gamescom-Spektakel nicht am Ausgang des Kölner Messegeländes. Vom 22. bis 26. August feiert erneut ganz Köln mit und lädt zu Streetfood, Entertainmentangeboten und zahlreichen musikalischen Einlagen. Außerdem dient das gamescom city festival erstmals als Business-Plattform für Startups.Am Sonntag, der als "Kölntag" vor allem im Zeichen der Domstadt stehen wird, werden sich auf der Festivalmeile Startups und Jungunternehmen präsentieren, nicht nur aus der Gamesbranche sondern auch aus anderen Bereichen wie "Food&Beverages". Der Festivalauftritt soll ihnen die Möglichkeit geben, in Kontakt mit Kunden und Partnern zu kommen und dadurch ihr Netzwerk auszubauen.Weiterhin wird es neben Auftritten von Bands wie "Kettcar", "Querbeat", "Kasalla" oder "Das Lumpenpack" sowie Stärkungsmöglichkeiten an mehr als 30 verschiedenen Food-Trucks auch spannend Events für jüngere Besucher geben. Am Wochenende des 25. und 25. Augusts wird nämlich die Toggo-Tour von SuperRTL auf dem Neumarkt anzutreffen sein und ihr eigenes Programm mitbringen.Einen Überblick über das Bühnenprogramm sowie weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der offiziellen Facebook-Seite . Das gamescom city festival 2018 ist für alle kostenfrei zugänglich

Quelle: GamesMarkt.de

