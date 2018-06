Bundesland NRW lädt zum eSport- und WM-Event in Berlin

Am 3. Juli stellt das Bundesland Nordrhein-Westfalen seine Gamesbranche in seiner Landesvertretung in Berlin vor. Passend zur laufenden WM 2018 wird die Veranstaltung mit einem eSport-Event in "FIFA" inszeniert.Ab 14 Uhr beginnt der Termin am kommenden Mittwoch in der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund (Hiroshimastraße 12 - 16, 10785 Berlin). Staatssekretär Dr. Mark Speich und Jens Kosche vom game -Verband begrüßen die Gäste. Im Anschluss findet eine Podiumsdiskussion über den Games-Standort NRW statt, an der Petra Müller (Film- und Medienstiftung NRW), Benedikt Grindel ( Ubisoft Bluebyte), Linda Kruse (The Good Evil) und Benedikt Berg-Walz (Staatskanzlei NRW) teilnehmen. Danach wird der Fokus speziell auf das Thema eSports gerichtet. Dabei werden sich unter anderem Tim Reichert, der Chief Gaming Officer des FC Schalke 04, und Jens Kosche mit den Herausforderungen und Chancen des eSports im Standort NRW auseinandersetzen. Teilnehmer werden außerdem bei einem Live-Match in "FIFA" zwischen zwei eSport-Profis zusehen können. Die Diskussionsrunden werden pünktlich beendet, um ab 16 Uhr das Achtelfinale der Fußballweltmeisterschaft gemeinsam auf einer Großbildleinwand zu verfolgen.Das Event ist kostenfrei für die Besucher, eine vorherige Anmeldung ist bis zum 29. Juni per E-Mail an "veranstaltungen@lv-bund.nrw.de" erbeten.

Quelle: GamesMarkt.de

