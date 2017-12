Bundeskartellamt nimmt Smart-TVs unter die Lupe

Seit Juni dieses Jahres verfügt das Bundeskartellamt nach eigenen Angaben über die Möglichkeit, sogenannte Sektoruntersuchungen durchzuführen, um möglichen Verbraucherschutzverstößen auf die Spur zu kommen. Mit dieser Kompetenz will die Behörde jetzt den Umgang der Hersteller von Smart-TVs mit Nutzerdaten untersuchen. Dabei will das Bundeskartellamt insbesondere die von den Herstellern verwendeten vertraglichen Bestimmungen prüfen. Andreas Mundt , Präsident des Bundeskartellamtes: "Smart-TVs stehen stellvertretend für die immer stärkere Vernetzung von Gegenständen im privaten Lebensbereich und die damit einhergehende Problematik der bewussten und unbewussten Preisgabe personenbezogener Daten. Wir haben für die Untersuchung mit Bedacht ein Alltagsprodukt gewählt, welches auch von Menschen ohne Technikaffinität genutzt wird. Mit dem Weg und der Verwertung von Verbraucherdaten werden wir uns sicherlich auch darüber hinaus weiter beschäftigen."Aufgrund der Anbindung ans Internet bestünden Anhaltspunkte dafür, dass Smart-TVs auch personenbezogene Daten übertragen, ohne dass der Verbraucher hierüber im Einzelfall angemessen und umfassend aufgeklärt oder ihm eine Widerspruchsmöglichkeit eingeräumt werde. Die Sektoruntersuchung soll nun vor allem klären, ob und in welchem Umfang personenbezogene Daten von den Anbietern solcher Geräte erhoben, weitergegeben und kommerziell verwertet werden.Anfang 2018 werden in einem ersten Schritt Fragebögen an alle wichtigen Fernsehhersteller versendet.

Quelle: VideoMarkt

