Bulkhead eröffnet Studio in München

Großansicht Szene aus "The Turing Test" von Bulkhead. Szene aus "The Turing Test" von Bulkhead.

Das britische Studio Bulkhead Interactive expandiert nach Deutschland. Die Wahl für die Gründung einer neuen Niederlassung fiel dabei auf München. Das neue Studio wird den Markennamen "Bulkhead Darkhorse". Das neue Team in der bayerischen Landeshauptstadt soll an der Weiterentwicklung des Shooters "Battalion 1944" helfen."Vom ersten Tag an hat sich Bulkhead schon immer auf der Lebensqualität, die die Teammitglieder innerhalb und außerhalb ihrer Arbeitszeiten genießen können, konzentriert", sagt Joe Brammer, der CEO von Bulkhead Interactive. "Deshalb ist München der ideale Ort, um das nächste Kapitel unserer Firmengeschichte zu schreiben. Als wir uns entschieden, mit unserer Firma zu expandieren, haben wir erstklassige Standorte in Kanada, den Niederlanden und - natürlich - Deutschland - besucht. München ist wirklich herausragend und zählt konsistent in Sachen Lebensqualität zu den besten europäischen Städten."Bulkhead Interactive wurde 2014 von fünf Studenten im britischen Derby gegründet. Das Debütspiel das Studios war "Pneuma: Breath of Life" auf der Xbox One im Februar 2015. 2017 veröffentlichten die Briten "The Turing Test" über Publisher Square Enix. Seit Februar 2018 ist das dritte Spiel des Teams, "Battalion 1944", über Steams Early-Access-Programm verfügbar. Konsolenversionen sollen ebenfalls folgen. Auch der Shooter erscheint wieder über den japanischen Publisher. Im Moment beschäftig Bulkhead rund 30 Mitarbeiter am Hauptsitz in Derby, der fortan als Bulkhead Phoenix fungiert. Mit der neuen Niederlassung in München soll die Personalzahl des Unternehmens wachsen."Wir sind erfreut, unser eigenes Team sowie die Spielentwicklung in Bayern ausbauen zu können. Deswegen haben wir sehr eng mit der Organisation ' Games Bavaria ' zusammengearbeitet, die unserer Übergang so reibungslos wie möglich gestalteten", so Brammer.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden