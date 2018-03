Britisches Konsulat tagte zur VR/AR

Großansicht Hendrik Lesser begrüßt die Gäste des britischen Generalkonsulats. Hendrik Lesser begrüßt die Gäste des britischen Generalkonsulats.

Vergangene Woche lud das Britische Generalkonsulat in München zu einer Virtual-Reality-Expertenrunde. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung von Games Bavaria Munich und organisiert von remote control productions (rcp) , in deren Räumlichkeiten sie auch stattfand. Thema der Runde war die Lage der Virtual-Reality-Branche und die Rolle Großbritanniens dabei im Wirtschaftsraum Europa."Der Virtual-Reality-Markt entwickelt sich zu einem der am schnellsten wachsenden Segmente der Medienbranche in Großbritannien", sagt so Valerie Mugan, Senior Manager Business Development vom Britischen Generalkonsulat München. "Wir sind immer auf der Suche nach starken Partnern, mit denen wir diesen Effekt nutzen können. Daher ist es uns wichtig, den Austausch über die Landesgrenzen hinweg anzuregen."Games sind ein Medium, das schon immer neue technologische Entwicklungen als erstes erprobt hat", erklärt rcp-Geschäftsführer Hendrik Lesser . "In Europa haben wir viele Akteure, die Erfolge feiern, aber auch Fehler begehen. Daher brauchen wir Veranstaltungen wie diese, um uns auszutauschen und von den gegenseitigen Erfahrungen zu profitieren."Nach dem Grußwort durch Lesser und Mugan präsentierte Gastsprecher Mark Leaver vom britischen Ministerium für internationalen Handel, wie sich bestehende Formen der Unterhaltung den Anforderungen der neuen, immersiven Plattformen anpassen und mit welchen Maßnahmen die britische Regierung die Branche unterstützt. Anschließend gaben Stefan Kreutzer, Business Development Manager bei rcp, und Johannes Reithmann, Creative Director bei Aesir Interactive, einen Überblick über die Marktsituation im Bereich AR/VR.

Quelle: GamesMarkt.de

