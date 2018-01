Brian Fargos Steam-Killer und MTS kauft Gambit

Auch in Russland wird der eSport für Unternehmen immer interessanter.(MTS), einer der größten Mobilfunkanbieter Russlands, hat jetzt das russische Teamübernommen. MTS kaufte dafür die Muttergesellschaft von Gambit, Praliss Enterprises und steigt damit offiziell in den eSport ein. | Quelle: twitter.com/GambitEsports Der amerikanische Spieleentwicklerplant eine eigene Download-Plattform namenszu starten. Mit Robot Cache will Frago eine Konkurrenz-Plattform zu Steam aufbauen, die neben einem Gebrauchtspiele-Markt die Blockchain-Technologie benutzt. Transaktionen werden deshalb mithilfe einer eigenennamens IRON abgeschlossen. | Quelle: forbes.com Die neu gestartete "" ist bereits eine Woche nach Start ein voller Erfolg für Blizzard und seinen Medienpartner Twitch. Innerhalb von sieben Tagen erreichte die Premium-Liga auf Twitch über. Alleine das erste Event der Liga erzielte durchschnittlich 408.000 Zuschauer pro Minute. | Quelle: venturebeat.com

Quelle: GamesMarkt.de

