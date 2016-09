Brexit und Terror drücken Konsumklima

Der Brexit und die Terrorgefahr verpassen dem Konsumklima in Deutschland doch noch einen kleinen Dämpfer. In seiner aktuellen Studie für den Monat Oktober prognostiziert die GfK dem Gesamtindikator ein Minus von 0,2 zum Vormonat auf jetzt 10,0 Punkte. Nach Ansicht der Nürnberger Markforscher tragen dazu vor allem die Auswirkungen des Referendums über den englischen EU-Austritt und die vergangenen Terror-Anschläge in Bayern bei.Der Konjunkturindikator verzeichnet zum dritten Mal in Folge ein deutliches Minus und rutscht von 8,6 auf 6,8 Punkte ab. Die Verbraucher bleiben trotz sinkender Zahlen allerdings sehr optimistisch, was vor allem am stabilen Arbeitsmarkt mit zunehmender Beschäftigung und der niedrigen Inflation liegt. Ebenfalls kleinere Verluste muss die schwankende Einkommenserwartung hinnehmen. Nach dem Plus im Vormonat verliert der Einkommensindikator wieder 5,7 Punkte. Damit bleibt er trotz Verlust weiterhin über der 50-Punkte-Marke mit 52,6 Zählern und zeigt die bleibende positive Kauflaune der Konsumenten. Laut GfK liegt das vor allem am stabilen Arbeitsmarkt und der schlechten Zinsgebung der Europäischen Zentralbank.Die Anschaffungsneigung zeigt ein ähnliches Bild wie die Einkommenserwartung. Zwar sinkt der Indikator um vier Punkte auf 53,3 Zähler, bleibt somit aber ebenfalls über der 50-Punkte-Marke. Beide Indikatoren weisen somit auch in Zukunft auf eine hohe Konsumlust der Verbraucher hin und zeugen von ungebrochener Kauflust.

