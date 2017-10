Bravado übernimmt Merchstore

Großansicht Wollen ihre Kräfte bündeln (von links): Tino Kunstmann (General Manager Merchstore), Frank Hohenböken (Managing Director Sales Universal Music Deutschland) und Michi Hahn (General Manager Bravado) (Bild: Universal Music) Wollen ihre Kräfte bündeln (von links): Tino Kunstmann (General Manager Merchstore), Frank Hohenböken (Managing Director Sales Universal Music Deutschland) und Michi Hahn (General Manager Bravado) (Bild: Universal Music)

Mit der Akquisition der Chemnitzer Merchandise-Firma Merchstore will das Universal-Music -Tochterunternehmen Bravado seine Reichweite vergrößern und seine Position in Deutschland stärken.Momentan werden Merchstore-Gründer und Geschäftsführer Tino Kunstmann und sein operatives Team in eine gemeinsame Struktur mit Bravado überführt. Die jeweilige Spezialisierung der Marken soll erhalten bleiben. Merchstore hat sich besonders auf Themen aus dem Urban-Bereich spezialisiert. Michi Hahn , der bisher Director Music bei Bravado war, wird im Zuge der Umstrukturierung zum General Manager ernannt. Tino Kunstmann fungiert nach der Reorganisation ebenfalls als General Manager. Beide verantworten jeweils die Steuerung ihrer Marke und berichten gleichberechtigt an Frank Hohenböken , Managing Director Sales Universal Music Deutschland."Ich freue mich sehr über den Zuwachs und bin sicher, dass wir gemeinsam unsere Künstler und Partner dabei unterstützen können, ihr ökonomisches Potential auch jenseits von Live-, Tonträger- und Digitalgeschäft optimal zu erschließen", erklärt Hohenböken. "Von den beiden Spitzen Michi und Tino erwarte ich mir neue Impulse für unser aussichtsreiches Merchandising-Geschäft sowie neue Ideen für dessen strategische Weiterentwicklung. Darüber hinaus liegt bei der Erweiterung von neuen Geschäftsfeldern ein besonderer Fokus auf Creative Services und der Gestaltung von Music-Fashion und Brand Development."Michi Hahn begrüßt Tino Kunstmann und sein Team bei Bravado und freut sich auf die Zusammenarbeit: "Unsere Künstler und Partner dürfen sich über eine nochmalige Erhöhung unserer Schlagzahl für Innovationen sowie über einen weiteren Ausbau unseres Serviceangebots freuen."Tino Kunstmann dankt wiederum Frank Hohenböken und Michi Hahn für die vertrauensvolle Zusammenarbeit: "Team, Künstler, Partner und Portfolio von Merchstore passen perfekt zu Bravado. Beide Labels werden auch während der Integrationsphase zu jedem Zeitpunkt vollen Service bieten, die positiven Effekte des Deals werden für alle Beteiligten schon sehr bald spürbar sein."Merchstore wurde 2006 gegründet und hat sich im Bereich Urban Music sowie als Anbieter von Streetwear ein großes Künstler- und Kunden-Portfolio angeeignet. Daneben verfügt das Unternehmen über ein wertvolles Partner-Netzwerk und eine Käufer-Datenbank, die laut Bravado einen wichtigen Beitrag zum künftigen gemeinsamen Unternehmenserfolg leisten sollen.

Quelle: MusikWoche

