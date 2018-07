Brasiliens Gamesindustrie auf Wachstumskurs

Die brasilianische Gamesindustrie befindet sich im Wachstum. Nicht nur ist die Spieleindustrie eine der am schnellsten wachsenden Branchen des Landes, mit einem Umsatzvolumen von 4,1 Milliarden Dollar belegt Brasilien laut dem Marktforschungszentrum Newzoo auch Platz 13 im weltweiten Vergleich. Im Rahmen des diesjährigen Brasilians Independent Games Festival (BIG Festival), das vom 26. Juni bis 1. Juli stattfand, veröffentlichte das brasilianische Kulturministeriums aktuelle Daten, die für sich sprechen. Bei der Erhebung wurden 375 Firmen berücksichtigt.Vor allem im Südosten des Landes bildet sich ein Brennpunkt für die Industrie. Dort befinden sich mittlerweile 148 Firmen und damit 78 mehr als noch 2014. Produziert wurden zwischen 2016 und 2017 rund 1718 Spiele, von denen mit 874 ein Großteil Serious Games waren, während 785 in die Kategorie Entertainment fielen. 43 Prozent der produzierten Spiele waren dabei Mobilegames und 24 Prozent Computerspiele. Mit zehn Prozent nehmen Virtual-Reality-Technologien einen höheren Stellenwert ein, als Konsolenspiele, die lediglich fünf Prozent ausmachen. Insgesamt stieg die Anzahl der produzierten Spiele in diesem Zeitraum um knapp 30%.Weiterhin stieg auch der Frauenanteil in der brasilianischen Gaming-Industrie auf nun beinahe 21 Prozent. Damit ist die Geschlechterkluft zwar noch immer sehr tief, allerdings hat sich die Anzahl damit seit 2014 verdreifacht.Das Besondere an der brasilianischen Gaming-Industrie ist aber vor allem die Beziehung zum Staat. Rund 84 Prozent der befragten Unternehmen empfinden die staatliche Unterstützung durch Regierung und Verbände als (besonders) wichtig, weitere 71 Prozent planen in Zukunft auf öffentliche Zuschüsse zurückzugreifen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden