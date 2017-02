Branchenstudie: Bei den Rückläufen gibt es Luft nach oben

Es ist das vielleicht wichtigste Projekt, das GAME und BIU noch vor dem Ausscheiden der beiden ehemaligen Geschäftsführer gemeinsam angestoßen haben: Die bundesweite Branchenstudie zum Games-Standort Deutschland. Sie soll die Datenbasis liefern, mit denen die Verbände in Zukunft auch gegenüber der Politik auftreten wollen. Je besser die Daten, desto leichter lassen sich Wünsche wie der nach Förderung untermauern. Seit dem Spätherbst sammelt die Hamburg Media School Umfragebögen deutscher Spielefirmen. Mitte Februar wird diese Erhebung abgeschlossen, dann geht es ans Auswerten.Im Interview mit GamesMarkt erklärt Prof. Oliver Castendyk , Direktor beim Forschungszentrum Audiovisuelle Kommunikation der Hamburg Media School , warum er hofft, dass doch noch einige Fragebögen eingesandt werdenDas Feedback ist gut - die Rückläufe könnten noch besser sein. Die meisten Unternehmensvertreter, mit denen wir dazu gesprochen haben, sind zwar von der Studie überzeugt, weil sie deren Notwendigkeit erkennen. Trotzdem haben noch nicht alle die knappe Stunde Zeit gefunden, den Fragebogen zu beantworten.Es ist wie bei allen Marktstudien: Nur wer seine Branche kennt, kann für ihre Zukunft planen. Branchendaten sind Basis für Investoren, Banken, Politik, Förderer usw. Unsere Studie wird erstmals belastbare Daten für die gesamte deutsche Games-Industrie ermitteln. Wir wollen genau wissen, wie viele Menschen hier im Bereich Games arbeiten, welche Umsätze erzielt werden, wie die Kostenstrukturen aussehen und vieles mehr. Dabei haben wir die großen Entwickler-Studios und Publisher ebenso im Blick wie die zahlreichen kleinen Indie-Entwickler und Dienstleister. Je mehr Unternehmen sich also an der Befragung beteiligen, desto präziser wird das Bild, das wir von der Industrie zeichnen können.Nachdem die Befragung Mitte Februar abgeschlossen ist werden wir umgehend mit der Konsolidierung und Auswertung der Daten beginnen. Parallel dazu werden wir die Experteninterviews fortsetzen, die wir schon seit Beginn der Studie führen. Mit einer Vorstellung erster Trends kann Ende Juni gerechnet werden. Die Veröffentlichung der kompletten Studie ist für Ende Juli geplant.

Quelle: GamesMarkt.de

