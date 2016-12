Branchenparty-Erlöse für GuckmichTV

Großansicht Übergabe der Spenden an Guckmich.tv (Bild: guckmich.tv) Übergabe der Spenden an Guckmich.tv (Bild: guckmich.tv)

Die diesjährigen Einnahmen der gamescom -Branchenparty gehen an GuckmichTV. Der BIU und die Koelnmesse spenden den Erlös der Tombola an das Portal, das Wissensfilme für gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche anbietet. 4.000 Euro an Geld- sowie rund 10.000 Euro an Sachspenden kommen GuckmichTV zugute."Games sind ein Medium, das Grenzen überwindet und Menschen verbindet, ganz gleich welchen Hintergrund jemand hat, ganz gleich ob mit oder ohne Beeinträchtigung", sagt BIU-Geschäftsführer Maximilian Schenk . "Wir freuen uns deswegen ganz besonders, dass wir als deutsche Games-Branche in diesem Jahr mit GuckmichTV ein inklusives Projekt fördern können, das in seiner Form bisher einmalig ist und Filmbeiträge speziell nach den Bedürfnissen gehörloser und schwerhöriger Kinder sowie Jugendliche aufbereitet. Die Kinder erhalten so nicht nur die Chance, spannende Erklärfilme zu Alltagsthemen schauen zu können. Dadurch, dass die produzierten Filme zusätzlich für hörende Kinder vertont werden, können sie gehörlose oder schwerhörige Kinder gemeinsam mit hörenden Freunden und Geschwistern ansehen. Damit sind die Filme von GuckmichTV ein verbindendes Medium wie es auch Computer- und Videospiele sind.""Das Projekt GuckmichTV liefert mit seinen kindgerechten Videos in deutscher Gebärdensprache einen wichtigen inklusiven und bildungspolitischen Beitrag, den wir als Koelnmesse gerne mitfördern", sagt Tim Endres , Projektmanager der gamescom. "Wir freuen uns deshalb, gemeinsam mit der gamescom und dem BIU den Erlös der diesjährigen gamescom Tombola der Arbeit von GuckmichTV zugutekommen lassen zu können."Im Vorjahr gingen die Erlöse der Branchenparty an Gaming-Aid.

Quelle: GamesMarkt.de

