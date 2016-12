Branche feiert beim Entwicklerpreis

Großansicht Siegerfoto des Deutschen Entwicklerpreis 2016 (Bild: Aruba Events/Uwe Völkner) Siegerfoto des Deutschen Entwicklerpreis 2016 (Bild: Aruba Events/Uwe Völkner)

Gestern Abend wurde im Palladium in Köln der Deutschen Entwicklerpreis 2016 verliehen . Rund 500 geladene Gäste aus Industrie, Poltik und Presse verfolgten die von Uke Bosse moderierte Show. Ingesamt wurden 21 Kategorien verliehen, darunter auch der Hauptpreis für das "Bestes Deutsches Spiel" an " Shadow Tactics: Blades of the Shogun " von Mimimi Productions

Quelle: GamesMarkt.de

