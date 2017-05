Brady wirbt für "Madden"

Tom Brady wird Testimonial und Cover-Star des neuen " Madden NFL 18 ". Die diesjährige Auflage von Electronic Arts ' Football-Simulation erscheint am 25. August für Xbox One und Playstation 4 und wurde erstmals auf Basis der Frostbite-Engine entwickelt.Brady ist Quarterback bei den New England Patriots und fünffacher Super-Bowl-Gewinner. Der Sportler wurde in der nordamerikanische Profi-Liga mehrfach als Most Valuable Player (MVP) ausgezeichnet."Auf dem Cover von 'Madden NFL 18' zu sein, ist eine große Ehre für mich", sagte Brady. "Vor allem, weil ich mit dem Spiel aufgewachsen bin - und das direkt neben dem EA-Hauptquartier in der Bay Area. Ich glaube nicht an Flüche und nehme auch diese Herausforderung gerne an!"Brady spielt auf den berüchtigten Cover-Fluch an, der die "Madden"-Serie umgibt. In der Vergangenheit verletzten sich Spieler, die die Packung des Spiels zierten, oftmals in der folgenden Saison schwer. Diese Tatsache brachte dem Spiel unter Football-Fans den Ruf ein, dass es Pech bringen würde, auf dem Cover abgebildet zu sein. Dem Erfolg des EA-Games tat das freilich keinen Abbruch - "Madden" ist eine der erfolgreichsten Marken des US-Majors. Auch in Deutschland ist dank der wachsenden Popularität von American Football aus dem einstigen Nischen-Titel längst ein solider Absatzgarant geworden.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen