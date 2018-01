Borussia sucht eSport-Talente

Borussia Mönchengladbach ist der nächste deutsche Erstliga-Verein der sich eine eigene eSport-Abteilung aufbauen will. Anders als Schalke 04 oder RB Leipzig, die bereits eSportler in der Disziplin "FIFA" unter Vertrag haben, sucht Borussia aber keine etablierten Profi-Spieler, sondern neue unbekannte Talente, die den Verein anschließend als Spieler in der nächsten Saison der Virtuellen Bundesliga (VBL) vertreten.Dafür veranstaltet der Bundesligist ab dem 3. Februar sechs VBL-Qualifikations-Turniere mit insgesamt 256 Teilnehmern. Die beiden besten Spieler auf der PS4 und der Xbox One erhalten dann am 17. Februar in einem abschließenden Offline-Turnier die Möglichkeit sich als Borussia-Startspieler bei der VBL zu qualifizieren.

Quelle: GamesMarkt.de

