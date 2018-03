Booster Space holt Lena Alter als COO

Die Konzept- und Markenbildungsgesellschaft Booster Space , die unter anderem auch als Organisatoren der International Games Week Berlin vom 23. bis 29. April im Einsatz ist, verstärkt ihre Führungsebene und ernennt Lena Alter zur neuen COO. Alter übernimmt ab sofort die operativen Geschäfte des Messeveranstalters und damit auch die Koordination aller Booster-Space-Projekte. Darunter fallen unter anderem die Games Week Berlin, der gamescom congress und die VR Now Con. Neben Alter als neue COO sind auch weiterhin CEO Michael Liebe und Programm- und Kreativdirektor Tim Rittmann im Führungsstab tätig.Die studierte Soziologin besitzt bereits langjährige Erfahrung als Projektleitung und ist seit 2012 in der deutschen Gamesbranche tätig. Vor ihrem Wechsel zu Booster Space war Alter für den Bundesverband G.A.M.E., Wargaming und zuletzt für Aruba Events tätig."Mit dem bestehenden Team von Booster Space haben wir viel erreicht", sagt Booster-Space-Gründer Michael Liebe . "Seit der Gründung sind wir dank neuer Kunden und Projekte kontinuierlich gewachsen. Und wir haben in den nächsten Jahren noch viel vor. Deshalb freue ich mich, dass uns Lena Alter als erfahrene Führungskraft bei Booster Space unterstützt. Gemeinsam mit Tim und Lena verbinden wir eine gute Kombination aus inhaltlicher und organisatorischer Stärke."

