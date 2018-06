Bombera wechselt zu Chimera

Sebastian Bombera wechselt zu Chimera Entertainment

Das Münchner Studio Chimera Entertainment ist weiter auf Wachstumskurs. So wurde nun Sebastian Bombera als neuer Head of Game Design vorgestellt. Bombera verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Spieleentwicklung und kommt von Ubisoft Blue Byte. Bombera arbeitete an "Anno 1701" und "Anno 1404" als Designer und an "Anno 2070" und "Anno 2205" in führenden Game-Design-Funktionen mit. Bei der Entwicklung von "Might an Magic Heroes Online" zeichnete er als Lead Game Designer verantwortlich.

Quelle: GamesMarkt.de

