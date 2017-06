Bolt kickt bei "PES 2018" mit

Der jamaikanische Leichtathlet Usain Bolt wird neues Testimonial für "Pro Evolution Soccer 2018". Publisher Konami stellte das Spiel im Rahmen der E3 vor. Der Publisher bringt in der neuen Auflage der Fußballsimulation den Rekordläufer als Zusatzinhalt für Vorbesteller in das Spiel. Dafür wurde Bolt mithilfe von Gesichts-Scanning detailliert nachgebaut und als Spieler in den nächsten "PES"-Teil eingebaut. "Pro Evolution Soccer 2018" erscheint am 14. September 2017 für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One."Ich liebe Fußball, und ich spiele 'PES', solange ich mich erinnern kann - es ist der beste Fußball-Titel, den es gibt -, und es ist eine große Ehre, Teil von 'PES' und seinem Erfolg zu sein", erzählt Usain Bolt. "Als sich die Möglichkeit ergab, ein Spieler in 'PES 2018' zu werden, war das zu schön, um wahr zu sein. Dass mein Gesicht und meine Bewegungen für das Spiel gescannt wurden, war eine faszinierende Sache, und ich hoffe, dass diejenigen, die das Spiel vorbestellen, meine Geschwindigkeit und Fähigkeiten optimal einsetzen!""'PES'-Fans erinnern sich, dass aus historischer Sicht der legendäre Babangida schnellster Spieler war - jetzt nicht mehr", sagt Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development von Konami Digital Entertainment B.V. "Wir sind hocherfreut, dass ein legendärer Athlet und bekennender Fußball-Fan wie Usain Bolt sich bereit erklärt hat, ein exklusiver Botschafter für die 'PES'-Serie zu werden. Usains Enthusiasmus und seine Bereitschaft, uns bei seiner Integration ins Spiel zu unterstützen, waren fantastisch."

Quelle: GamesMarkt.de

