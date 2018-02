Bob Iger kündigt Expansion von Disneyland Paris an

Großansicht Im herrschaftlichen Élysée Palast: Bob Iger und Emmanuel Macron (Bild: Twitter) Im herrschaftlichen Élysée Palast: Bob Iger und Emmanuel Macron (Bild: Twitter)

Bei seinem gestrigen Besuch bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Disney -Boss Bob Iger eine milliardenschwere Erweiterung von Disneyland Paris angekündigt. Investieren will der Konzern zwei Milliarden Euro, um drei neue Themenwelten um die Figuren des Marvel-Universums, des Animationsfilms " Die Eiskönigin - Völlig unverfroren " sowie der "Star Wars"-Filme aufzugreifen. Starten soll das Entwicklungsprogramm 2021. Disneyland Paris wurde 1992 eröffnet und zählt bis dato über 320 Mio. Besucher. Jährlich lockt der Freizeitpark über 13 Mio. Fans an und erwirtschaftet über sechs Prozent der Tourismus-Einnahmen Frankreichs. Allerdings geriet Disneyland Paris auch immer wieder aufgrund finanzieller Probleme ins Interesse der Öffentlichkeit. Im Sommer 2017 hatte der Mutterkonzern das Unternehmen von der Börse genommen, seither werden keine separaten Ergebniszahlen mehr präsentiert.Nach dem Treffen twitterte Macron erfreut: "Vielen Dank Bob Iger für dieses Investment über viele Jahre und das sehr starke Commitment zu Frankreich. Ihr Vertrauen bestätigt, dass Frankeich zurück ist! #ChooseFrance." Und Iger resümmierte: "Wir freuen uns auf die Zukunft von Disneyland Paris und werden weiterhin in seinen Erfolgslauf investieren."

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen