Bluehole und ESL organisieren erstes "PUBG"-Offline-Turnier

Die ESL und der Entwickler des aktuellen Multiplayer-Hits "Playerunknown's Battlegrounds" Bluehole veranstalten zur gamescom das erste offizielle Offline-Event zum Spiel. Dafür wird das "gamescom PUBG Invitational"-Turnier in Köln stattfinden, in dem vom 23. bis 26. August achtzig der besten "PUBG"-Spieler und bekannte Influencer gegeneinander antreten und um Preisgelder von insgesamt 350.000 Euro spielen.Dabei wird der Preispool von der Community zum Teil selbst gefüllt. Bluehole bietet den Spielern eine kurze Zeit spezielle Loot-Kisten zum Kauf an. Ein Teil der dadurch erwirtschafteten Einnahmen fleißt dann in den Preispool des Turniers. Alle weiteren Überschüsse sollen an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden. Das Event wird von der ESL und Bluehole auf Twitch, Facebook, Youtube, Mixer und Twitter täglich live übertragen."Wir sind sehr froh, dass 'PUBG' seine bereits großartige Spielmechanik mit einer kompetitiven LAN-Komponente auf der gamescom erweitert", sagt Ralf Reichert , CEO ESL. "Das Spiel ist ein Riesenerfolg und dessen natürliche Entwicklung zu einem kompetitiven Titel war sehr aufregend anzusehen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bluehole für dieses und zukünftige Events."Seit Beginn der Early-Access-Phase von "PUBG" im März entwickelte sich der Battel-Royal-Shooter zu einem weltweiten Twitch-Phänomen. Mittlerweile verkaufte sich der Titel über sechs Millionen Mal und ist seit Monaten in den Top-Seller-Listen von Steam.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen