Blue Byte ist zertifizierter "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber"

Mit einer Auszeichnung der anderen Art kann sich der Düsseldorfer Entwickler Blue Byte fortan schmücken. Das Studio wurde vom Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) als "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber" zertifiziert. Die Firma ist die erste überhaupt in Düsseldorf, die diese Auszeichnung bekommt. Am 26. Oktober überreichte der Geschäftsführer des ADFC NRW, Daniel Wegerich, dem Geschäftsführer von Blue Byte, Benedikt Grindel , die Urkunde."Wir haben unser Team in einer Erhebung gefragt, wie sie jeden Morgen zur Firma kommen. Über den Anteil der Fahrradfahrer waren wir positiv überrascht", sagt Grindel, der auch selber täglich über zwölf Kilometer zur Arbeit radelt. "Diesen Trend wollten wir verstärken und weitere Umsteiger für das Rad gewinnen. Die Stadt Düsseldorf ist aufgrund ihrer Ausdehnung und ihrer Lage in der Rheinebene hervorragend für den Radverkehr geeignet. Es ist schön zu sehen, dass auch die Stadt vermehrt Anstrengungen unternimmt, das zu fördern. Für uns ist diese Auszeichnung eine schöne Belohnung und ein Ansporn für die Zukunft."Seit 2005 können sich Arbeitgeber vom ADFC als fahrradfreundlich zertifizieren lassen. Interessierte Betriebe werden von geschulten ADFC-Betriebsberatern geprüft. Ein speziell entwickelter Kriterienkatalog dient als bundeseinheitliche Bewertungsgrundlage. Anzahl und Qualität von Abstellanlagen und Umkleidemöglichkeiten fallen dabei ebenso ins Gewicht wie "weiche" Maßnahmen, mit denen die Firma die Radelmotivation ihrer Mitarbeiter fördert: Fahrradcodierungen und -checks, Info-Veranstaltungen, Bonus-Programme und Betriebsausflüge per Fahrrad.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen