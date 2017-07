Blizzard veröffentlicht neue "Overwatch"-Edition

Zum mittlerweile 100. Mal wurde der Hero-Shooter " Overwatch " von unterschiedlichen Medien zum "Spiel des Jahres" gekrönt. Zur Feier dieses Meilensteins bringt Blizzard eine neue "Overwatch"-Boxversion in den Handel. Mit der "Overwatch: Game of the Year"-Edition erscheint dafür eine spezielle Ausgabe im Einzelhandel. Darin enthalten sind alle bekannten und einige zusätzliche Inhalte zum Spiel, sowie digitale Extras für andere Blizzard-Titel wie " Diablo III ", " World of Warcraft ", " Starcraft II " und "Heroes of the Strom". Die "Game of the Year"-Edition erscheint bereits am 28. Juli für Playstation 4, Xbox One und PC.

Quelle: GamesMarkt.de

